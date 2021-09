Energia:Renzi, transizione verde sfida politica globale

ROMA, 15 SET - "La verità è molto semplice: con le tensioni geopolitiche sul gas, l'aumento del costo delle materie prime, la speculazione finanziaria, il peso della tassazione decisa in sede europea, la transizione ecologica rischia di essere un bagno di sangue per le famiglie e per la manifattura". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nella sua ultima e-news. "Dobbiamo finalmente sbloccare gli impianti (sette anni fa ci massacrarono per lo Sblocca Italia, ora si capisce quanto fosse importante quel provvedimento), lavorare sulle rinnovabili, agevolare il riciclo e l'economia circolare. Per fare diventare i rifiuti occasione di ricchezza occorrono tecnologie, che abbiamo; impianti, che continuiamo a non voler fare; regole, che non possono essere punitive contro imprese e famiglie. E naturalmente occorre fare della transizione una sfida politica e geopolitica globale, non lasciando questo argomento ai soli professionisti dell'ideologia ma utilizzando tutti gli strumenti di cui il Paese dispone: bilancio, leva fiscale, politica estera, ruolo delle grandi aziende. Tema appassionante e difficile su cui - conclude Renzi - si gioca la credibilità dei politici contro i populisti". (ANSA).