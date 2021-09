Green pass: Conte, partiti non tradiscano missione governo

GROSSETO, 15 SET - "Questo governo è nato per due obiettivi: completare la campagna vaccinale e mettere in sicurezza il Paese, e per avviare una buona attuazione del Pnrr: una forza politica che ha accettato di partecipare a questo governo e tradisce una di queste due missioni è una forza politica che prende in giro il suo elettorato, non ha idee chiare, e non fa bene al Paese". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del M5s, sulle frizioni nella maggioranza sul Green pass. "Credo che una forza politica che assume una responsabilità di governo debba essere conseguente", ha proseguito Conte, in una iniziativa elettorale stamani a Grosseto. (ANSA).