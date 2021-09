Vertice Arrajolos:al via al Quirinale riunione capi di stato

ROMA, 15 SET - E' iniziato al Quirinale il 16esimo vertice dei capi di Stato del "Gruppo Arraiolos" o "Uniti per l'Europa". I presidenti sono arrivati al palazzo del Quirinale in successione e, dopo la classica foto di famiglia, si sono riuniti per il primo panel di lavoro. Sono presenti a Roma i rappresentanti di Bulgaria, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Croazia, Lettonia, Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia e Finlandia. Oltre naturalmente l'Italia rappresentata dal padrone di casa Sergio Mattarella. Dopo una colazione offerta dal presidente Mattarella si svolgerà la seconda sessione di lavoro che sarà conclusa da dichiarazioni alla stampa dei leader nel cortile d'onore del palazzo. Chiuderà la lunga giornata di lavori una cena ufficiale offerta dal presidente della Repubblica in onore di capi di Stato, consorti e delegazioni. (ANSA).