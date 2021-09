Afghanistan: Draghi, obbligo morale su diritti e aiuti

ROMA, 14 SET - In Afghanistan "negli ultimi giorni, stiamo assistendo a immagini che ci riportano agli anni più bui nella storia del Paese. In particolare, alle donne, che negli scorsi venti anni avevano riacquistato diritti basilari, come quello all'istruzione, oggi rischia di essere vietato persino di praticare sport, reprimendo altresì la loro rappresentanza nel governo. Come comunità internazionale abbiamo un obbligo morale verso un Paese in cui siamo stati per venti anni". Lo dice Mario Draghi al G20 Interfaith Forum. "Un obbligo di aiuto umanitario, di prevenzione del terrorismo, di sostegno alla tutela dei diritti umani", aggiunge. (ANSA).