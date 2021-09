I libri di scuola si ritirano in edicola, il mercato cresce

ROMA, 14 SET - Niente più file o ricerche in librerie lontane: i libri scolastici si possono ritirare anche in edicola. E' uno dei servizi portati avanti dalla M-dis, società del gruppo Rcs, che con PrimaEdicola.it sta sviluppando questo tipo di business. I testi, anche usati, possono essere ordinati su Libraccio.it e ritirati a due passi da casa. "Gli ordini stanno andando fortissimo - afferma Andrea Liso, ad di M-dis -. I numeri sono molto interessanti, il fatto di non dover fare la coda o aspettare i libri sta pagando". La società ha dato vita nel 2014 al sito PrimaEdicola.it come piattaforma per automatizzare il processo di gestione ordini, spedizione dai magazzini e per garantire la tracciatura della consegna di prodotti arretrati nelle edicole, come un qualsiasi sito di e-commerce. Il lettore può, in sostanza, scegliere, oltre al prodotto editoriale di interesse, l'edicola presso la quale pianificare la consegna di un altro prodotto. "Un'altra categoria che sta andando molto bene è la cancelleria - afferma Liso -. E' vero che sono prodotti si trovano anche al supermercato o in cartoleria, ma dai numeri che vediamo stiamo fornendo un servizio valido ed è una piacevole scoperta. L'edicola si sta dotando in maniera sistematica di prodotti di cancelleria - afferma -. Noi compriamo agli stessi prezzi dei grossisti e consentiamo agli edicolanti di essere competitivi rispetto alla cartoleria e alla grande distribuzione". PrimaEdicola.it offre, infatti, oltre alla possibilità di prenotare e ritirare nell'edicola sotto casa i mensili o settimanali che si sono persi, gli allegati o gli speciali arretrati, i supplementi introvabili, un servizio di shop B2B per consentire agli edicolanti di acquistare prodotti di marca in stock a condizioni favorevoli. In Italia su 26 mila edicole, la metà hanno aderito al progetto (+8% sul 2019). Nei primi 6 mesi dell'anno sono state circa 103 mila le prenotazioni di collane con un incremento del 115%, in aumento del 31% anche gli ordini di arretrati cartacei e del 30% quelli dei pacchi, mentre gli accessi al sito hanno raggiunto una media mensile di oltre 400 mila con una crescita del 49%. (ANSA).