Energia: Salvini, chiesto a Draghi tagli su tasse bollette

MILANO, 14 SET - "Ho espresso la mia solidarietà e ho appena parlato con il Ministro dell'Ambiente Cingolani. Non è possibile aspettare che le bollette della luce e del gas aumentino del 40%". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, a margine di una visita a Mercato centrale di Milano. "Quindi ho chiesto fortemente a nome della Lega al governo e al presidente Draghi in primis interventi per tagliare la parte di tasse che appesantisce le bollette" ha concluso, in modo "che questo aumento arrivi a zero". (ANSA).