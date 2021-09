Papa ai Rom: la Chiesa è casa vostra, nessuno vi tenga fuori

KOSICE, 14 SET - "Nessuno nella Chiesa deve sentirsi fuori posto o messo da parte". Lo ha detto papa Francesco nell'incontro con la comunità Rom a Kosice. "Sì, la Chiesa è casa, è casa vostra. Perciò - vorrei dirvi con il cuore - siete benvenuti, sentitevi sempre di casa nella Chiesa e non abbiate mai paura di abitarci. Nessuno tenga fuori voi o qualcun altro dalla Chiesa!", ha aggiunto il Pontefice, dopo il ricordo, da parte di un testimone, di quanto disse Paolo VI nell'incontro con i nomadi a Pomezia, il 26 settembre 1965: "Voi nella Chiesa non siete ai margini… Voi siete nel cuore della Chiesa". "Cari fratelli e sorelle, troppe volte siete stati oggetto di preconcetti e di giudizi impietosi, di stereotipi discriminatori, di parole e gesti diffamatori. Con ciò tutti siamo divenuti più poveri, poveri di umanità. Quello che ci serve per recuperare dignità è passare dai pregiudizi al dialogo, dalle chiusure all'integrazione", ha aggiunto. "Giudizi e pregiudizi aumentano solo le distanze - ha detto -. Contrasti e parole forti non aiutano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura prima o poi divampa la rabbia. La via per una convivenza pacifica è l'integrazione". (ANSA).