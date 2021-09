Patti Smith e Bill Viola tra grandi eventi Riemergere a Roma

ROMA, 14 SET - Il mito Patti Smith, le potenti video installazioni di Bill Viola, la musica multietnica dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Ma anche Luca Zingaretti che legge Andrea Camilleri, Federico Rampini che parla di economia attraverso i Beatles, Emma Bonino voce recitante per un film di Werner Herzog. E ancora il regista Romeo Castellucci, la scultrice Janet Echelman e l'artista, illustratore e animatore Gianluigi Toccafondo. Sono soltanto la punta dell'iceberg degli oltre 100 eventi con 600 artisti e personalità della mondo della cultura in 10 mesi di eventi (dal 15 settembre al 29 giugno) che animeranno la prima edizione di Riemergere, ideato da Eur Culture per Roma e realizzato da Eur Spa con la direzione artistica di Oscar Pizzo tra la Nuvola di Massimiliano Fuksas, il Palazzo dei Congressi e l'intero quartiere. Concerti, festival di cinema, videoarte e fotografia, fiere dell'editoria e dell'arte contemporanea, messe musicali e lunghe notti sonore fra jazz, gospel, taranta, indie e trap; appuntamenti orchestrali, mostre d'arte e incontri con i rappresentanti del mondo del giornalismo e della cultura, omaggi a grandi scrittori e a icone pop, eventi speciali e progetti riservati ai più piccoli. Su www.eurspa.it/ e su www.facebook.com/eurspa e www.instagram.com/eurspa/ il programma dettagliato. (ANSA).