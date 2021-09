A Met Gala l'abito manifesto di Ocasio Cortez "Tax the Rich"

ROMA, 14 SET - Tra i bellissimi abiti indossati da dive, attrici e vip in occasione del primo gala del Met dopo il lockdown spiccava quello che era un vero "manifesto politico" della deputata Dem Alexandria Ocasio Cortez: bianco, a clessidra, scollato e con la sfolgorante scritta rossa sulla parte posteriore "Tax the Rich" ovvero "Tassate i ricchi". A creare il vestito di AOC è stata Aurora James, stilista immigrata di colore fondatrice del marchio di moda Brother Vellies focalizzato sulla sostenibilità. "Ora è il momento di prendersi cura dei più piccoli, dell'assistenza sanitaria e di agire tutti assieme per il clima. Tassa i ricchi" ha spiegato la deputata in un post su Instagram. E prima che si scatenasse la polemica per la sua partecipazione all'evento il cui biglietto costa ben 35 mila dollari ha chiarito: "E sì, prima che qualcuno cominci a scatenarsi, i funzionari eletti di New York sono regolarmente invitati a partecipare al Met a causa delle responsabilità che hanno nella supervisione delle istituzioni culturali della nostra città a servizio dei cittadini. Ero uno dei tanti presenti". La Ocasio Cortez indossava anche un fermaglio per capelli con il fiore nazionale di Porto Rico, il Paese di origine della sua famiglia. (ANSA).