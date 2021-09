Salvini, Lamorgese più interessata a green pass che a reati

ROMA, 14 SET - "Domani in Parlamento arriva il ministro Lamorgese alla quale la Lega chiederà cosa sta facendo perché tra rave party abusivi accoltellamenti, baby gang e femminicidi sembra che il ministro sia più interessata a controllare il green pass ai bambini a Gardaland o ai ragazzi in pizzeria mentre aumentano gli sbarchi e i reati soprattutto per mano dei clandestini. Quindi o fa il ministro dell'Interno o lo fa fare a qualche altro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un'iniziativa elettorale nella periferia romana. (ANSA).