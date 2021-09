Domenica su Canale 5 Amici in day time, slitta Tatangelo

ROMA, 13 SET - "Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva 'Scene da un matrimonio', il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre". Lo annuncia una nota della rete, spiegando che al posto del programma con Anna Tatangelo, "nel quadro dell'evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di 'Amici' di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità". Sabato 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5 non sarà quindi in onda 'Amici', ma un titolo delle soap-opera attualmente in palinsesto. (ANSA).