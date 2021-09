Scuola: M5s, fantasma della Dad è più lontano

ROMA, 13 SET - "L'emozione del primo giorno di scuola non ha eguali nella vita. Ma tornare in classe sapendo che il fantasma della didattica a distanza è finalmente più lontano rende l'emozione di quest'anno ancora più straordinaria. Studenti e studentesse di tutta Italia: godetene appieno e vivete quest'anno con tutta l'energia e l'entusiasmo che potete!". Lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura. "Sin dall'inizio della pandemia, il nostro impegno per mantenere le porte delle scuole il più possibile aperte non si è mai fermato. È stato fatto tanto e tanto continueremo a fare per guardare sempre più serenamente, con voi, il domani. In bocca al lupo per questa nuova bellissima avventura", concludono. (ANSA).