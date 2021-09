Quirinale: Bernini, troppo presto per parlarne

CONEGLIANO (TREVISO), 13 SET - Per formulare delle previsioni sulla successione alla Presidenza della Repubblica "è troppo presto". Lo ha detto oggi il presidente dei senatori di Forza Italia, Annamaria Bernini. "Faremmo un torto prima di tutto al Capo dello Stato, Sergio Mattarella - ha aggiunto - ma poi anche ai tanti che stanno scaldando i motori in attesa dell'evento, per il quale c'è ancora tempo". (ANSA).