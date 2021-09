Incendi: Spagna, rogo al sud ancora fuori controllo

MADRID, 13 SET - Rimane fuori controllo un incendio di caratteristiche "complesse ed eccezionali" scoppiato mercoledì scorso in provincia di Malaga, nel sud della Spagna. Il rogo si è esteso in diversi comuni situati nella Sierra Bermeja, una zona montuosa contraddistinta da un'orografia che complica i lavori di spegnimento. "Non si riposa nella Sierra Bermeja. Si continua a lottare centimetro per centimetro per contenere un incendio devastante", ha scritto su Twitter il presidente della regione Andalusia, Juanma Moreno. Nel corso della giornata di ieri e, dopo più di 72 ore di lavoro costante per contenere le fiamme, l'incendio si è complicato di nuovo, portando le autorità a evacuare altre persone oltre alle circa 1.000 già fatte allontanare. Così, si è arrivati ad avere circa 2.670 evacuati, di cui un migliaio è poi potuta tornare a casa in serata, secondo quanto fatto sapere dalle autorità regionali. In tutto, sono già stati bruciati circa 7.400 ettari di terreno, secondo le ultime informazioni fornite ai media spagnoli. "Sono due incendi che si sono uniti", ha affermato Carmen Crespo, assessora allo Sviluppo Sostenibile della regione Andalusia, in un'intervista concessa stamattina alla radio Cadena Ser. Crespo ha aggiunto che non crede che l'incendio possa essere controllato nelle prossime ore, anche se si conserva "un filo di speranza" visto che questa notte è stato possibile "andare avanti con i lavori". Ieri sera, il direttore del piano antincendi regionale ha affermato che "negli ultimi tempi" in Spagna non si è mai visto un incendio "così complicato". Accanto ai pompieri dell'Andalusia ora stanno lavorando anche uomini dell'Unità Militare d'Emergenza. (ANSA).