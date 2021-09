Salvini, Ius soli e ddl Zan non hanno speranza di passare

SPOLETO (PERUGIA), 12 SET - "Ius soli e ddl Zan non hanno alcuna speranza di passare in Parlamento ed Enrico Letta lo sa benissimo": è quanto ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Spoleto per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Imbriani. "Le priorità per gli italiani - ha aggiunto il leader del Carroccio - sono salute, lavoro e pensioni. Ius soli e ddl Zan sono tra le ultime preoccupazioni dei cittadini italiani e stranieri regolarmente presenti nel nostro Paese". "Se Letta vuole creare problemi - ha detto ancora Salvini - continui così e i problemi li troverà". (ANSA).