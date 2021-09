Incidenti montagna: alpinista cuneese morto sul Malinvern

CUNEO, 12 SET - Un alpinista cuneese di 66 anni, Meo Dotta, è morto ieri in un incidente in montagna sul versante francese del Malinvern, cima di quasi 3 mila metri delle Alpi Marittime, tra valle Stura e il Comune francese di Isola. La vittima era residente a Narzole e originario di Bene Vagienna (Cuneo). Da poco in pensione, lavorava in un salumificio di Narzole. "La comunità è sgomenta, era una persona per bene - commenta il sindaco, Il sindaco Paola Sguazzini -. Ancora poco chiari i dettagli su cosa sia successo. Non sappiamo neppure se era solo o con altri compagni durante la scalata". (ANSA).