Afghanistan: Unesco, rischio catastrofe generazionale

ROMA, 10 SET - Dopo la presa del potere da parte dei Talebani, in Afghanistan c'è il rischio di una "catastrofe generazionale" in materia di educazione. E' l'allarme lanciato dall'Unesco, che in un rapporto giudica "in pericolo" gli "immensi progressi" ottenuti finora. "In Afghanistan c'è in gioco la necessità assoluta di preservare i progressi raggiunti in materia di educazione, in particolare per le ragazze e le donne", ha dichiarato Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco. (ANSA).