Conte, il dialogo col Pd è intenso, c'è affinità

BOLOGNA, 10 SET - "La traiettoria politica è sempre quella: il dialogo col Pd è intenso, c'è molta affinità per quanto riguarda alcuni obiettivi di fondo e quindi dobbiamo rafforzare questo dialogo per presentarci per un progetto Paese", in modo da "poter sfruttare questa sinergia". L'ha detto l'ex premier, Giuseppe Conte, a San Giovanni in Persiceto (Bologna), dove il Movimento 5 Stelle sosterrà la candidata di centrosinistra Sara Accorsi (Pd). In serata Conte parteciperà alla Festa nazionale dell'Unità a Bologna. (ANSA).