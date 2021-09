Afghanistan: a Cagliari nuova nave con a bordo 51 profughi

CAGLIARI, 10 SET - Quarto arrivo di profughi afghani destinati all'ospitalità in Sardegna, complessivamente in queste settimane ne sono arrivati 210. Questa mattina è approdata al porto di Cagliari un'altra nave della Tirrenia con a bordo 51 persone, soprattutto nuclei familiari con bambini, in tutto 17 minori. Come sempre ad attenderli in banchina, dove è stato allestito il punto accoglienza con le tende per le visite mediche, Croce rossa italiana, Protezione civile e Ats che eseguirà anche i tamponi per l'accertamento del Covid. Al termine di tutte le operazioni, i profughi saranno trasferiti nella varie province sarde. Circa il 50% rimarrà a Cagliari, il 30% andrà a Sassari, gli altri saranno suddivisi tra Nuoro e Oristano, rispettando la composizione dei nuclei familiari. (ANSA).