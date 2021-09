Ludwig: Abel in coma dopo una caduta in casa

VERONA, 10 SET - Wolfgang Abel, il veronese che assieme a Marco Furlan è stato condannato per 15 omicidi tra il 1977 e il 1984 firmati "Ludwig", è in gravi condizioni all'ospedale di Borgo Trento dopo essere stato vittima di un malore. Abel, che ha 61 anni ed ha scontato 32 anni tra carcere e arresti domiciliari, era tornato completamente libero nel 2016. L'uomo è ricoverato in Terapia intensiva al Polo Confortini. Abel è stato trovato privo di sensi giovedì mattina nella sua abitazione a Monte Rico di Arbizzano, nel comune di Negrar (Verona), dalla badante che assiste l'anziana madre. Nella caduta, causata verosimilmente da un malore, Abel ha subito un grave trauma cranico ed ora è in coma. (ANSA).