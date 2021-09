Sicurezza: Meloni, Lamorgese si deve dimettere

ROMA, 09 SET - "Lamorgese si deve dimettere: rappresenta uno stato bravo a fare il forte con i deboli e il debole con i forti. Multava i ristoratori che manifestavano e cosa ha fatto con gli scappati di casa, i fattoni che si trovavano a Viterbo? Perchè non andavano in Francia o in Spagna". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Dritto e Rovescio" trasmissione condotta da Paolo del debbio che andrà in onda alle 21.25 questa sera. (ANSA).