Decollato da Kabul il primo volo per evacuare stranieri

(ANSA-AFP) - KABUL, 09 SET - Il primo volo per l'evacuazione di stranieri dal ritiro delle truppe Usa è decollato da Kabul, mentre domani è previsto il decollo di un secondo. A bordo dell'aereo della Qatar Airways con destinazione Doha, decollato nel pomeriggio, ci sono 200 persone, tra le quali un gruppo di americani. Dopo le formalità per l'imbarco, i passeggeri sono stati trasferiti su bus sotto la sorveglianza di agenti del Qatar, che sovrintende all'operazione. Su ogni mezzo una trentina di persone che, dopo essere scese sulla pista, sono salite sull'aereo che è decollato immediatamente dopo. Il secondo volo di domani sarà anch'esso delle Qatar Airways e volerà a Doha da Kabul per evacuare un secondo gruppo di stranieri dei quali non si conosce la nazionalità, riporta la Bbc. Intanto l'inviato speciale del Qatar in Afghanistan, Mutlaq al-Qahtani, commentando il volo partito oggi, ha parlato di "giorno storico" per l'aeroporto della capitale afghana. Si tratta - ha aggiunto citato dall'Afp - di un passo fondamentale sulla via della riapertura dell'aeroporto ai voli internazionali che però sarà "graduale". (ANSA-AFP).