Green pass: Ok Camera al decreto, solo 1/3 Lega vota in Aula

ROMA, 09 SET - Via libera dell'Aula della Camera al decreto legge Covid che contiene le norme sul green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del Paese. I voti a favore sono stati 259, 34 i contrari, due gli astenuti. I pochi deputati Lega in Aula votano a favore. Il testo, che scade il prossimo 21 settembre, ora passa al Senato. Solo circa un terzo del gruppo della Lega ha partecipato alla votazione finale : si evince dai tabulati della votazione secondo cui del gruppo del Carroccio hanno votato solo in 45 su 132. (ANSA).