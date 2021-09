Migranti: sbarco nel crotonese, scafista fermato dopo fuga

CIRO MARINA, 09 SET - Uno sbarco di migranti è avvenuto nel corso della mattinata a Cirò Marina, nel crotonese. La Capitaneria di porto, su segnalazione dei carabinieri della locale Compagnia, è intervenuta per soccorrere alcune persone che si trovavano su un veliero al largo della costa ed ha portato i migranti nel porto di Cirò Marina. Si tratta di una decina di persone, tutte in buona salute. Sulle modalità di sbarco stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cirò Marina che nella stessa mattinata avevano fermato una persona (presumibilmente uno scafista) che era arrivato a bordo di un gommone sulla spiaggia di Strongoli Marina lasciando alla deriva l'imbarcazione a vela a bordo della quale sono state trovate dieci persone. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza di un secondo scafista ma anche se a bordo della barca a vela giunta dalle coste turche vi fossero altre persone che sono sbarcate durante la notte. (ANSA).