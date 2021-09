Green pass:ok Cdm a dl per obbligo lavoratori scuola e Rsa

ROMA, 09 SET - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, ha dato il via libera al decreto legge "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale". Il dl estende l'obbligo di Green pass al personale esterno della scuola e dell'università e ai lavoratori delle Rsa. (ANSA).