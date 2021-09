++ Vaccini: Ema, finora 528 mln dosi, effetti collaterali lievi

ROMA, 09 SET - Dall'inizio della campagna vaccinale Covid-19 fino a inizio settembre 2021 sono state somministrate oltre 528 milioni di dosi di vaccini nell'UE e nello Spazio economico europeo (SEE). La grande maggioranza degli effetti collaterali noti sono "lievi e di breve durata. Seri problemi di sicurezza sono stati estremamente rari". Lo rileva l'aggiornamento mensile sulla sicurezza a cura dell'Agenzia Europea dei Medicinali che sottolinea come gli effetti collaterali sono monitorati e "sono valutati in decine di migliaia di partecipanti a studi clinici" e soddisfano "gli standard scientifici dell'EMA per sicurezza, efficacia e qualità". (ANSA).