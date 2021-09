Fumo nel modulo russo della Iss, equipaggio in salvo

MOSCA, 09 SET - Fumo e odore di plastica bruciata sono stati rilevati nel segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha detto Roscosmos, assicurando che l'equipaggio è al sicuro e che i programmi di ricerca non subiranno modifiche. Confermata anche una passeggiata nello spazio. "Il 9 settembre alle 4:55 ora di Mosca, un rilevatore di fumo è esploso nel modulo di servizio Zvezda del segmento russo della ISS durante il cambio automatico della batteria ed è stato attivato un allarme", si legge in un comunicato stampa di Roscosmos. L'agenzia spaziale russa ha chiarito che è stato utilizzato un filtro atmosferico "per eliminare il possibile inquinamento da fumo" e che l'equipaggio ha passato la notte senza conseguenze. "Tutti i sistemi funzionano normalmente", ha rassicurato Roscosmos, aggiungendo che "l'equipaggio continua ad allenarsi normalmente per la passeggiata spaziale" prevista per oggi pomeriggio. (ANSA).