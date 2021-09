Green Pass: Lega vota ancora con Fdi, emendamento respinto

ROMA, 08 SET - La Lega vota nuovamente nell'Aula della Camera, a scrutinio segreto, con Fdi e l'opposizione su un emendamento, bocciato per l'esenzione del green pass fino a 18 anni. La richiesta di modifica del testo avanzata dal capogruppo di Fdi Francesco Lollobrigida è stata bocciata con 137 sì e 268 no, oltre a due astenuti. Sulla carta, l'opposizione può contare a Montecitorio su poco più di cinquanta voti in totale. Oggi è la seconda volta che la Lega vota con Fdi. (ANSA).