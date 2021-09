Green pass:Gelmini, posizione Lega non è ambigua

MILANO, 08 SET - L'atteggiamento della Lega sul green pass non è ambiguo. Lo sostiene il ministro per gli Affari Regionali ed esponente di Forza Italia, Mariastella Gelmini, che a margine della sua visita al Salone del Mobile nei padiglioni della FieraMilano di Rho, ha detto: "mi pare che non ci siano ambiguità. La Lega, all'interno delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni con il presidente Fedriga, ha sempre avuto una linea a favore dei vaccini, della lotta alla pandemia. Credo sia importante che all'interno del Cdm il green pass sia passato all'unanimità con il consenso di tutti i ministri, anche quelli della Lega". Secondo Gelmini non ci sono problemi all'interno della maggioranza: "Al momento mi sembra che la maggioranza non abbia problemi - ha detto -. Stiamo lavorando tutti insieme, stiamo cercando di affrontare in maniera definitiva la lotta al virus, stiamo lavorando alla riapertura della scuola, che è un obiettivo importante". A chi le chiedeva, infine, se la posizione della Lega metta a rischio la tenuta del governo, il ministro Azzurro ha risposto: "Mi sembra che anche oggi, in una intervista al 'Corriere', Salvini chiarisca la sua posizione: la Lega è un partner di maggioranza, ha votato all'unanimità in Cdm tutti i provvedimenti, poi è normale come succede anche sul Reddito di Cittadinanza o su altri punti, che ci siano sensibilità diverse. L'importante è sostenere Draghi e non dimenticare, nonostante le amministrative e il semestre bianco, che noi abbiamo un cronoprogramma delle riforme da rispettare. Ci sono 53 riforme che l'Europa ci chiede come condizione per ottenere le risorse. Se non vogliamo sprecare questa opportunità del Piano Nazionale, occorre che tutte le forze di maggioranza rimangano concentrate come stanno facendo sugli obiettivi che la Ue ci chiede, ma che soprattutto servono all'Italia per uscire dalla pandemia più forte di prima". (ANSA).