Afghanistan: resistenza, fermate il genocidio nel Panshir

ISLAMABAD, 08 SET - Il Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan ha rivolto un appello alla comunità internazionale, l'Onu e altre organizzazioni regionali e internazionali per fermare il genocidio dei Talebani nella valle del Panshir. Ha quindi definito "illegale" il governo ad interim. La resistenza afferma che i Talebani continuano gli attacchi deliberati e su larga scala contro i civili. Hanno fatto ricorso a una "campagna continua di massacri di persone" in tutta la provincia dopo che la resistenza ha inflitto loro pesanti perdite in diverse parti del Panshir, si legge in una nota. (ANSA).