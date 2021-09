Reddito: Conte, girare la testa non è politica ma demagogia

PADOVA, 07 SET - Il Reddito di cittadinanza "e' una misura di civiltà e anche di necessità, perché ci sono persone in assoluta povertà". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel pomeriggio ad Albignasego (Padova) per sostenere il candidato locale alla poltrona di sindaco. "Girare la testa dell'altra parte - ha aggiunto - vuol dire non fare politica, ma fare demagogia". (ANSA).