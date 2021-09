Afghanistan: Bonino, andare lenti su riconoscimento Talebani

ROMA, 07 SET - "Se non c'è una politica estera, della politica di difesa non ce ne facciamo niente". Lo ha detto Emma Bonino intervenendo nell'Aula del Senato nel dibattito sulle informative dei ministri degli Esteri e della Difesa sulla situazione in Afghanistan. Bonino invita ad andare "molto lenti sul riconoscimento dei Talebani, i quali un risultato lo hanno ottenuto perché sono passati dall'essere dei tagliagole impresentabili ad essere persone con cui si dovrebbe dialogare". "Dialogare va bene - ha aggiunto la parlamentare di +Europa - ma legittimare è un'altra cosa ma temo che sarà difficile mantenere questa posizione perché è evidente che Russia, Cina, Turchia e alcuni Paesi arabi li riconosceranno. Vi prego di tenere questa posizione e di appoggiare l'istituzione a Ginevra di una commissione indipendente di monitoraggio affinché la nostra uscita non significhi solo disimpegno". (ANSA).