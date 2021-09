Afghanistan: Renzi, Nato vittima collaterale,ora esercito Ue

ROMA, 07 SET - La presa del potere dei talebani in Afghanistan marca "la fine del secolo americano", e in questo contesto "la Nato è la vittima collaterale", il che richiede la nascita di "un esercito europeo". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in Senato dopo l'informativa dei ministri Di Maio e Guerini. "Non è vero che gli Usa hanno perso la Guerra, - ha affermato Renzi - la guerra la hanno vinto, hanno perso il dopoguerra. Contro il terrorismo hanno ottenuto un risultato". Gli Usa, dunque, "hanno perso il dopoguerra per la corruzione dei signori dell'oppio afghani, perché non si è riuscire a costruire una entità statale, e perché non si è immaginata una grande sfida culturale". Tuttavia il ritiro americano dall'Afghanistan segna "la fine di una stagione", quella del'ruolo globale degli Usa: "America First di Trump - ha osservato Renzi - è stata accetta anche da Biden. Me ne dispiace anche se rispetto il presidente Biden". In questo nuovo scenario, otlre alle "vittime sul campo" c'è anche "la Nato che è la vittima collaterale". "Macron - ha ricordato - ha parlato di morte cerebrale della Nato, ma qui siamo alla morte", perché essa non sta affrontando le nuove sfide; per questo "ora occorre un esercito europeo". (ANSA).