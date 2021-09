Francia: 'spider-man' francese contro pass sanitario

PARIGI, 07 SET - Alain Robert, ribattezzato lo 'Spider-Man francese' ha scalato oggi a mani nude un grattacielo de La Défense, il quartiere degli affari alle porte di Parigi, per manifestare la sua opposizione al pass sanitario voluto dal presidente Emmanuel Macron per contrastare il coronavirus. Dopo poco piu' di un'ora di ascensione, senza equipaggiamento, se non dei semplici 'straps' intorno alle dita, l''uomo ragno' francese, ormai sull'orlo della sessantina, è stato fermato e posto in stato di fermo per "messa in pericolo della vita altrui". (ANSA).