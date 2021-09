Green pass: Salvini, Lega pronta a valutare emendamenti FdI

ROMA, 07 SET - "Se ci sono emendamenti che noi condividiamo da chiunque arrivino noi li sosteniamo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, parlando del dl Green Pass, risponde ai cronisti che gli chiedono se la Lega, che ha ritirato gli emendamenti in Aula, sia pronta a votare le proposte di modifica presentate da FdI. "Sulla base di quante nostre proposte saranno accolte valuteremo di conseguenza, ma non è mai stata in discussione la nostra fiducia al governo e a Draghi. Se ci bocciano le nostre proposte voteremo contro. Il Parlamento è fatto per parlare e per discutere. Borghi? La Lega decide unitariamente", conclude. (ANSA).