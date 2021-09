Amministrative: Conte, risultato slegato da nuovo corso M5s

ROMA, 06 SET - "Non mi preoccupa questo passaggio delle amministrative perché è chiaro che le liste si sono formate quando ancora non mi ero insediato come leader M5s e quindi il nuovo corso non può essere legato a questo. Però devo anche dire la che ho tanti segnali di convinzione verso il novo corso del Movimento che sarà pacato nei toni e più radicale di sempre negli obiettivi politici". Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte a L'aria che tira su La7. (ANSA).