Yacht di 35 metri in fiamme a Olbia, in salvo 4 diportisti

OLBIA, 06 SET - Uno yacht di 35 metri battente bandiera maltese, ormeggiato alla "Marina di Olbia", è andato a fuoco nella notte. Poco dopo l'1.30 del mattino, una volta ricevuta la segnalazione, la sala operativa della Guardia costiera ha inviato una motovedetta e personale via terra, che si è occupato anzitutto di verificare che le quattro persone dell'equipaggio avessero abbandonato l'imbarcazione e stessero bene. A domare l'incendio sono stati i vigili del fuoco, mentre i guardiacoste si sono occupati di far spostare navi e imbarcazioni da diporto ormeggiate lì vicino. Per spegnere le fiamme ci sono volute quasi due ore. Lo yacht è stato completamente distrutto. In mattinata, oltre alle attività di bonifica e quelle necessarie per prevenire un possibile inquinamento, si è dato il via alle indagini utili a stabilire le cause dell'incendio e accertare eventuali responsabilità. (ANSA).