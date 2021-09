Covid: 139 positivi nelle Marche in un giorno, un decesso

ANCONA, 05 SET - Sono 139 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata con un tasso di incidenza di 68,06 su 100mila abitanti. I ricoverati sono 82 (+2 su ieri), di cui 22 in terapia intensiva, dato invariato rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore c'è stato un nuovo decesso, quello di una 73enne di Macerata, con patologie pregresse, deceduta a San Benedetto del Tronto, che porta il totale a 3.052. La provincia di Pesaro Urbino ha il maggior numero di casi, 44, seguita da Macerata con 30, Fermo con 25, Ascoli Piceno con 16, Ancona con 14, oltre a 10 casi fuori regione. Alto il numero dei tamponi complessivamente analizzati, 5.234, di cui 3.935 del percorso diagnostico screening (i positivi sono il 3,5%) e 1.299 del percorso guariti. I 139 nuovi casi comprendono 25 soggetti sintomatici, 46 contatti domestici, 39 contatti stretti di positivi, 4 contatti in ambiente di vita/socialità, 2 contatti in setting lavorativo, 2 casi extra regione, mentre per 25 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Su 82 ricoverati (+2), resta invariato il numero dei pazienti in intensiva (22), mentre quelli in semi intensiva salgono a 19 (+1), e quelli in aree non intensive a 41 (+1). I dati del Servizio Salute della Regione Marche indicano che c'è stato un dimesso nell'ultima giornata. Sono 6 le persone nei pronto soccorso (non considerate tra i ricoverati) e 43 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 3.507 (+21), di cui 3.424 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena scendono da 4.576 a 4.548. I dimessi/guariti salgono a 104.834. (ANSA).