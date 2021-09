Muore a 39 anni Sarah Harding cantante delle 'Girls Aloud'

ROMA, 05 SET - E' morta, all'età di 39 anni, l'ex cantante del gruppo pop britannico 'Girls Aloud' Sarah Harding, a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo. Lo ha annunciato la madre della cantante con un post su Instagram. La diagnosi di cancro al seno era stata resa nota un anno fa. "Molti di voi erano al corrente della battaglia di Sarah contro il cancro e sanno cha ha lottato con tutte le sue forze fino all'ultimo giorno", ha scritto la madre dell'artista. Il gruppo 'Girls Aloud', per un periodo considerato anche rivale delle 'Spice Girls', era composto da cinque ragazze -Sarah Harding, Nadine Coyle, Nicola Roberts, Cheryl Tweedy e Kimberley Walsh- e conobbe un decennio di successo nei primi anni 2000, prima che si sciogliesse nel 2013, con diversi brani che scalarono le classifiche britanniche, come il pezzo dal titolo 'Sound Of The Underground' che fu numero uno nel Natale 2002. (ANSA).