Franco, non escludiamo crescita fine anno sopra +5,8%

CERNOBBIO, 05 SET - "E' in atto ripresa intensa del Pil, il terzo trimestre sta andando bene. Per fine anno l'Ufficio Parlamentare di Bilancio prevede un +5,8%, non possiamo escludere che a fine anno sia superiore". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco sottolineando che "i dati sono incoraggianti". "E' importante - ha aggiunto - che la crescita sia rapida", ma "la sfida più importante è crescere in modo strutturalmente più elevato che in passato". (ANSA).