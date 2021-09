Roma: 22 i candidati a Sindaco, 39 le liste collegate

ROMA, 04 SET - Sono in tutto 22 i candidati a sindaco di Roma: è quanto emerge al termine della presentazione delle liste, avvenuta alle ore 12 di oggi. Ammonterebbero invece 39 in tutto le liste collegate alle candidature, di cui 20 a sostegno dei quattro principali contendenti: la sindaca uscente Virginia Raggi del M5s (6 liste di supporto, oltre a quella M5s anche 4 liste civiche tra cui una che porta il suo nome e legato alla 'società civile', un'altra composta da ambientalisti e un'altra ancora con esponenti del mondo dello sport; spazio poi ad un'ultima lista tutta composta al femminile), Carlo Calenda in veste di 'civico' (1 lista perchè non ne ha voluto altre se non quella di Azione), Roberto Gualtieri per il centrosinistra (6, la principale è quella del Partito democratico ma lo sostengono anche Sinistra civica ecologista, Roma Futura, Psi, i Verdi e Demos); Enrico Michetti per il centrodestra (6, una civica che porta il suo nome insieme a quelle dei partiti della coalizione (Fratelli d'Italia, Lega per Salvini, Forza Italia, Rinascimento - Cambiamo con Toti), poi Cantiere Italia, Democrazia del popolo e Rivoluzione animalista. Sempre secondo quanto si apprende ammonterebbero a circa 2mila i nomi nelle liste per l'Assemblea Capitolina. (ANSA).