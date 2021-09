Pedopornografia: arrestato nel Bresciano insegnante tedesco

BRESCIA, 04 SET - Un 48enne tedesco, ricercato per pedopornografia con un mandato di arresto internazionale, è stato arrestato a Limone del Garda, nel Bresciano, mentre si trovava in vacanza. L'uomo, un insegnante, era ricercato dal Tribunale Distrettuale del Missouri per possesso di materiale pedopornografico diffuso in internet. Aveva utilizzato un computer in dote al collegio privato dello Stato Americano dove fino a qualche tempo fa aveva insegnato. (ANSA).