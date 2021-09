Polonia: morto un altro bambino afghano per funghi velenosi

ROMA, 04 SET - Un altro bambino afghano è morto in Polonia dopo aver mangiato dei funghi velenosi. Si tratta, riporta l'Associated Press, del fratello del bambino che era morto due giorni fa per la stessa causa. Era stato sottoposto ad un trapianto di fegato ma non ce l'ha fatta. I due piccoli, di sei e cinque anni erano arrivati con la famiglia da Kabul il 23 agosto ed erano stati messi in quarantena in una struttura per migranti nella città di Podkowa Lesna, vicino a Varsavia. Sono stati avvelenati da una zuppa preparato con funghi raccolti in un bosco da quelle parti. Intossicata anche la sorella di 17 anni che però è guarita. Le autorità stanno interrogando il personale del centro per accertare se ci siano delle responsabilità in termini di negligenza o "esposizione involontaria a una grave minaccia per la salute", ha spiegato la portavoce del pubblico ministero Aleksandra Skrzyniarz. (ANSA).