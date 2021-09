Covid: aumento ricoveri in Alto Adige, ma non in intensiva

BOLZANO, 04 SET - L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha registrato nelle ultime 24 ore 89 nuovi casi Covid: 44 analizzando 891 tamponi pcr e 45 tramite 10.079 test antigenici. I ricoveri salgono in un solo giorno da 19 a 25 nei normali reparti, mentre scendono da 5 a 4 il numero di pazienti in terapia intensiva e quello degli ospiti nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes da 13 a 8. Sono stati dichiarati guariti 56 altoatesini, mentre quelli in quarantena sono 1.537. (ANSA).