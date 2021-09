Anziano morto, arrestati per omicidio ex badante e compagno

LIVORNO, 04 SET - Una coppia di conviventi livornesi, 46 anni lui e 49 lei, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip, con l'accusa di omicidio volontario e rapina aggravata in concorso nei confronti di un uomo di 94 anni, trovato morto lo scorso 27 agosto nel suo appartamento in centro a Livorno. Secondo gli investigatori la donna, ex badante del 94enne, e il convivente, avrebbero soffocato l'anziano per impossessarsi di denaro e preziosi che erano custoditi nell'appartamento. (ANSA).