Covid: in E-R 721 casi, tra i morti una paziente 64enne

BOLOGNA, 03 SET - Tre morti, fra cui una 64enne, lieve rialzo dei ricoveri per Covid-19 e nuovi contagi sopra quota 700. È il bilancio della situazione pandemica in Emilia-Romagna, dal bollettino della Regione. I casi di coronavirus sono 721, rilevati su 33.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 38 anni. Si registrano tre decessi: una donna di 64 anni in provincia di Reggio Emilia, una 78enne in provincia di Ferrara e una 92enne in quella di Forlì-Cesena. Salgono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 49 pazienti (uno in più da ieri), mentre 395 sono le persone negli altri reparti Covid (+7). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 161 nuovi casi (più 13 dell'Imolese), seguita da Modena (130) e Parma (104). Si avvicina il traguardo dei sei milioni di dosi di vaccino somministrate (2,7 milioni gli emiliano-romagnoli che hanno completato il ciclo vaccinale). (ANSA).