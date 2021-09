Sinistra: Bersani, organizzare campo progressista con M5s

ROMA, 03 SET - "Alla Festa dell'Unità mi sento a casa, mi vogliono bene perché sanno che io voglio bene a loro. Sono sempre venuto, salvo una volta che non mi avevano più invitato". Lo ha detto Pier Luigi Bersani, nel corso di un'intervista a Radio Immagina, a margine della Festa Nazionale dell'Unità in corso a Bologna. Un appuntamento in cui il leader di Articolo 1 ha rivolto un appello a tutte le forze della sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali: "Bisogna organizzare un campo progressista che abbia al suo interno una sinistra plurale, che riesca a ricomporsi sulla base di un programma politico, e insieme a questo un'intesa con il Movimento 5 Stelle, anche con l'aiuto di Conte. Sono convinto che con meno di questo in Italia vince la destra, ma con questo non vince la destra. Ci vorrebbe un po' di generosità da parte di tutti - ha detto Bersani - i tempi stringono e il campo deve essere pronto". (ANSA).