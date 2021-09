Suppletive: Rizzo, Letta non stia sereno a Siena

SIENA, 03 SET - "Letta non stare sereno, Rizzo è arrivato". Così a Siena il segretario del partito comunista Marco Rizzo illustrando la sua candidatura alle elezioni suppletive per il collegio Toscana 12 dove è candidato anche il segretario del Pd Enrico Letta. "Mi auguro un confronto pubblico, Letta me lo mangio su qualunque tema - ha aggiunto -. D'altronde a mangiare i bambini siamo abituati. Letta appoggia questo Governo, per questo ho sentito il dovere di oppormi a lui e candidarmi in questo territorio. Qui la battaglia politica è nazionale". Rizzo ha poi sottolineato: "Non stimo Draghi, non credo che un banchiere possa fare l'interesse del popolo italiano". (ANSA).