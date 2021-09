Usa: creati 235.000 posti lavoro, cifra più bassa da 7 mesi

NEW YORK, 03 SET - L'economia americana ha creato in agosto 235.000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti che scommettevano su 732.500. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5,2% dal 5,4% di luglio. I posti di lavoro creati negli Stati Uniti in agosto sono la cifra più bassa degli ultimi sette mesi. Il dato rischia di complicare la decisione della Fed sulla riduzione degli acquisti di asset. (ANSA).