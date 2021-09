Governo:Meloni,Lamorgese inadeguata, Draghi sbaglia giudizio

ROMA, 03 SET - "A Draghi voglio dire: non si può sostenere che un ministro degli Interni che negli ultimi mesi ha portato avanti restrizioni nei confronti degli italiani ma che ha consentito un rave illegale dove ci sono stati morti e stupri abbia lavorato bene". Lo dice il presidente di FdI Giorgia Meloni a Morning News su Canale 5 confermando l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia nei confronti della ministra Lamorgese che ha "dimostrato di non essere all'altezza" del suo compito. In questo modo, dice ancora Meloni, emerge un'immagine dell'Italia "come di una repubblica delle banane. Credo che Draghi abbia un problema di valutazione dei sui ministri". (ANSA).